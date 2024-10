Operaio di Valbrembo arrestato per l’omicidio della cognata in Svizzera

Bergamo, 29 ottobre 2024 – Avrebbe partecipato all’omicidio della cognata insieme al fratello, a Chiasso in Svizzera. Per questo un uomo di 49 anni nativo dello Sri Lanka ma da tempo residente nella Bergamasca e di recente diventato cittadino italiano è stato arrestato dalla Squadra mobile di Bergamo.

L'uomo era colpito da un mandato di cattura internazionale per l'omicidio della cognata, commesso in concorso con il fratello lo scorso 11 settembre. La donna, pakistana di 40 anni, era stata strangolata. Le indagini portate avanti dalla polizia elvetica avevano evidenziato la responsabilità del cognato, tanto da emettere l'immediato ordine di carcerazione internazionale, eseguito dalla polizia di Bergamo a Valbrembo, dove l'uomo lavora come saldatore. L'uomo è stato fermato e trasferito nella casa circondariale di Bergamo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto in attesa della procedura di estradizione.