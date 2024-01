Turisti bloccati in auto sul Mortirolo

Alcuni automobilisti, nella serata di ieri, al ritorno dalla vacanza di Capodanno in Alta Valtellina, hanno imboccato – forse depistati dal navigatore – la strada che conduce al passo del Mortirolo, il collegamento fra provincia di Sondrio e Bresciano. Ma a un certo punto sono rimasti bloccati, impossibilitati a muoversi a causa della neve ghiacciata che ricopre l’asfalto in inverno. I conducenti di quattro macchine, non riuscendo più a muoversi e preoccupati per il buio e il progressivo calo delle temperature, poco prima delle 20 hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio, che hanno allertato il più vicino distaccamento di Tirano, per andare a prestare soccorso ai turisti “paralizzati“ sull’arteria fortemente ghiacciata, che non sarebbe transitabile in questo periodo.

Mi.Pu.