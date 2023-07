Troppi interventi a Varese: Richiamati al lavoro tutti i vigili del fuoco

di Rosella Formenti

L’ondata di forte maltempo annunciata dalle previsioni meteo è arrivata ieri mattina e si è abbattuta con violenza sul Varesotto, prima sul capoluogo, poi qualche ora dopo causando disagi e danni più pesanti nelle zone di Gallarate, Busto Arsizio, Saronno e sul Legnanese.

Centinaia le chiamate con richieste di intervento ai vigili del fuoco, richiamati anche gli operatori che erano liberi dal servizio, le squadre impegnate per l’intera giornata per allagamenti, cadute di alberi sulle strade e operazioni di messa in sicurezza dei tetti danneggiati.

Ad annunciare l’arrivo della tempesta con pioggia, vento e anche grandine, i nuvoloni neri che si sono addensati nel cielo intorno alle 10: all’improvviso si è fatto buio, nel giro di pochi minuti tuoni e fulmini, con precipitazioni violente che hanno ridotto la visibilità sulle strade urbane e sull’Autolaghi, in poco tempo allagate come pure i sottopassi, a Gallarate e a Busto Arsizio, dove, in via XX Settembre, proprio nel sottopasso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale per prestare soccorso a un automobilista rimasto bloccato dall’acqua.

Numerosi gli alberi caduti. A Gallarate, nel rione di Arnate, una pianta ha danneggiato alcune auto parcheggiate; a Somma Lombardo ha ceduto una pianta lungo il viale del santuario della Madonna della Ghianda; a Busto Arsizio paura in un condominio a Sacconago per un albero abbattuto dal vento finito sulla recinzione. In Valle Olona, a Marnate, la grandine ha danneggiato il tetto di un’azienda.

Il maltempo ha causato problemi anche alla rete di distribuzione dell’energia elettrica: nel Gallaratese, tra Gallarate, Besnate, Samarate e altri comuni, migliaia gli utenti senza corrente.

Tante le chiamate ai vigili del fuoco per le piante finite sulle strade, che ostacolavano la circolazione, mentre a Daverio gli operatori del distaccamento di Varese sono intervenuti per spegnere l’incendio al tetto di una casa, causato da un fulmine.

Disagi e danni anche a Saronno: sulla città si è abbattuta una violenta grandinata, centinaia le auto dei pendolari, parcheggiate nella zona della stazione, danneggiate dai grossi chicchi di ghiaccio. Allagamenti hanno interessato alcuni esercizi commerciali; danneggiato il centro sportivo Matteotti.