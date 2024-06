Parlasco, colata di fango e sassi: chiusa la Scenic route della Valsassina

Parlasco (Lecco), 22 giugno 2023 – La Scenic route della Valsassina è chiusa per frana. La Statale 753 di Esino Lario, che collega Perledo, sul lago di Como, a Cortenova, in Valsassina, passando per Esino Lario, è al momento interrotta. Una colata di fango e detriti ieri sera, durante l'ondata di maltempo che ha travolta mezza Lombardia si è riversata sulla carreggiata, danneggiando la pavimentazione.

La strada è chiusa tra la località Cainallo e Parlasco, al bivio per Bellano. I tecnici di Anas sono al lavoro per sgomberare i detriti e ripristinare la circolazione. Il traffico è deviato sulla Statale 754 Parlasco – Bellano. La Statale 753 fino al 2021 era una strada provinciale, la Sp 65. È soprannominata la Scenic route 65 della Valsassina per gli scorsi paesaggistici che offre.