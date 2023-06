Treviolo: parte 'Emergenzopoli', la 'Città dell'emergenza' con le forze dell'ordine

TREVIOLO (Bergamo)

Una città per adulti e bambini, dove ciascun ente e forza dell’ordine avrà uno spazio e farà la propria parte: iniziative, esercitazioni e prove per promuovere la cultura della sicurezza, del soccorso e della legalità. È partita ieri a Treviolo, “Emergenzopoli“, la “Città dell’emergenza“, l’evento che vede la partecipazione, con un ingente spiegamento, di tutte le forze dell’ordine. I carabinieri sono presenti con 2 moto, una pattuglia e un mezzo dei cinofili e tratteranno il tema delle truffe alle fasce più deboli, mentre i carabinieri forestali avranno 2 bici e una pattuglia e mostreranno reperti di animali protetti, l’attività di antincendio boschivo e il sistema di rilevamento “Meteomat“ per nevi e valanghe.

Da quest’anno è presente anche l’Esercito, con una jeep e un mezzo tattico sul quale sarà simulata la ricerca in camera oscura col visore notturno. La Finanza presenta un mezzo blindato e una pattuglia proietterà video sull’attività, mentre la Polizia di Stato c’è con una Volante e un mezzo discovery della Scientifica: saranno illustrati gli interventi sulla scena del crimine e l’attività di contrasto alla violenza di genere. La Polstrada con una moto e una pattuglia per illustrare l’importanza del rispetto del codice della strada, del seggiolino per i bambini, vista anche la recente tragedia a Roma, e chiunque potrà cimentarsi nel percorso che simula la guida sotto l’effetto di alcol. La Polizia Locale di Bergamo è qui con il furgone per illustrare il funzionamento del laboratorio di analisi dei falsi documentali, dell’etilometro e le indagini post incidenti, mentre la Protezione civile mostrerà due pickup e illustrerà i rischi sui soccorsi. I Vigili del fuoco intervengono con un’autopompa, un’autoscala, una jeep e col percorso “pompieropoli“ per bambini. Areu c’è con un’automedica e un’ambulanza e il personale illustrerà le procedure del massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore. Michele Andreucci