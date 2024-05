Treviglio e Orzinuovi pronte a fondersi . Tutti i dubbi dei tifosi

Scosse telluriche in arrivo per il basket lombardo. Da ieri a Treviglio i tifosi sono in apprensione, mentre quelli di Orzinuovi sperano. Le voci, che si rincorrono, parlano di un possibile trasferimento della Blu Basket da Treviglio a Orzinuovi, dal PalaFacchetti al più piccolo PalaBertocchi, per disputare la prossima stagione di A2 nell’impianto orceano. Più che un trasloco una vera e propria fusione con l’OrziBasket, che da anni continua a fare l’altalena tra B e A2, che ritroverebbe subito la A2 dopo la retrocessione appena vissuta da neopromossa al termine di una stagione deludente. Questa mattina alle 11 al PalaFacchetti si terrà una conferenza indetta dal presidente della Blu Basket, Stefano Mascio, per illustrare i progetti futuri e se ne saprà di più di questa ipotetica fusione con Orzinuovi, che lascerebbe a Treviglio il settore giovanile e forse una ripartenza dal piano inferiore, dalla serie B nazionale.

Alle vicende di Treviglio guardano le sue realtà bergamasche di serie B2, la serie B Interregionale, la BluOrobica Bergamo e la Bergamo Basket 2014, entrambe senza un palazzetto disponibile la prossima stagione nel capoluogo orobico, per via dell’indisponibilità dell’Italcementi, e in cerca di una casa alternativa. Fabrizio Carcano