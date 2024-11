Tre alloggi Aler ad atleti speciali

L’obiettivo è quello di accompagnare gli atleti con disabilità in un percorso verso il reinserimento sociale completo. È quanto si propone la convenzione che vede Aler Bergamo, Lecco e Sondrio a fianco dell’associazione Sbs – (Special Bergamo Sport) per la locazione di 3 alloggi nel Comune di Torre Boldone, in via Caniana 12-14, da destinare agli sportivi iscritti all’associazione. I 3 appartamenti di proprietà di Aler ospiteranno, per i prossimi 5 anni, fino a 5 atleti di Special Bergamo Sport. Gli alloggi sono dotati di caldaie nuove, pronti per essere arredati e utilizzati in breve tempo. A presentare l’iniziativa, nata dalla volontà di Aler di locare in blocco il lotto di 3 appartamenti a un sodalizio senza scopo di lucro attivo nell’ambito della disabilità, l’assessore regionale alla Casa e housing sociale, Paolo Franco; il presidente di Aler Bergamo, Lecco e Sondrio, Corrado Zambelli; e il presidente di Special Bergamo Sport, Denis Bonetti. "Regione Lombardia – ha sottolineato l’assessore regionale Franco – supporta e incentiva progetti in grado di favorire l’autonomia abitativa e inclusione sociale di persone con disabilità, nel caso specifico atleti di livello che rappresentano un’eccellenza per la realtà bergamasca". "È con grande orgoglio – ha spiegato il presidente di Aler Bergamo, Lecco e Sondrio, Zambelli – che presentiamo questo progetto così importante, che ci vede contribuire attivamente, insieme a Special Bergamo Sport, al miglioramento della qualità di vita di atleti con disabilità". F.D.