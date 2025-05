Bergamo, accoltellamento fuori da un bar a Trescore: il locale chiuso 5 giorni dal questore, “è vicino a un oratorio”

Trescore Balneario (Bergamo), 15 maggio 2025 – La lite era finita con accoltellamento. Per quell’episodio decisa la chiusura di un bar per cinque giorni. L’aggressione, avvenuta sabato 10 maggio, tra via Roma e via Ospedale, aveva provocato il ferimento di un 53enne. Ora la decisione di chiudere il bar per motivi di ordine pubblico. Mercoledì pomeriggio i carabinieri di Trescore Balneario, in collaborazione con la Polizia locale, hanno notificato al titolare di un bar del centro un provvedimento del questore di Bergamo che dispone la sospensione dell’attività per 5 giorni.

Il provvedimento

La decisione si inserisce nel contesto di quanto accaduto proprio la sera del 10 maggio. Nonostante si tratti di un caso isolato, i successivi controlli delle forze dell’ordine hanno evidenziato la presenza costante nel locale di uomini già noti al casellario giudiziario.

Monitoraggio

Il provvedimento, emesso su proposta dei carabinieri di Trescore, è stato emesso per prevenire l’abituale ritrovo di soggetti “problematici” in un’area sensibile, vicino all’ospedale e all’oratorio. L’obiettivo della misura è quello di tutelare la sicurezza e garantire allo stesso tempo la pacifica convivenza. L’area sarà oggetto di costante monitoraggio, per prevenire ulteriori episodi di illegalità e garantire il rispetto delle disposizioni di legge.