Furti in 7 negozi di Oriocenter: coppia in fuga 2mila euro di vestiti nascosti in sacchetti schermati

Bergamo, 15 maggio 2025 – Hanno rubato vestiti in sette negozi di Oriocenter per quasi 2mila euro: arrestata una coppia. Un altro uomo, invece, fermato perché sorpreso dai carabinieri a Stezzano con oltre 2.800 euro di merce rubata a un supermercato. Nei giorni scorsi i carabinieri della Tenenza di Seriate hanno effettuato controlli sul territorio che hanno portato all’arresto di tre persone, tutte responsabili di furti in esercizi commerciali della provincia di Bergamo.

La serata del 12 maggio a Oriocenter i carabinieri hanno arrestato una coppia di cittadini sudamericani, lei 32enne, lui 43enne, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine. I due avevano preso di mira sette negozi di abbigliamento, da cui avevano sottratto diversi capi, nascondendoli in sacchetti schermati per eludere i sistemi antitaccheggio. Anche in questo caso, grazie alla segnalazione del personale di sicurezza, i militari sono intervenuti prontamente e hanno recuperato l’intera refurtiva, del valore complessivo di 1.867 euro. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per entrambi l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Mentre l’8 maggio a Stezzano in un supermercato di via Guzzanica, un uomo di 43 anni, di origine rumena, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dopo aver cercato di uscire dal punto vendita senza pagare. Aveva rubato generi alimentari, alcolici e beni di consumo per un valore complessivo di 2.830 euro. È stato fermato dal personale di sicurezza e poi arrestato dai carabinieri. La refurtiva è stata interamente restituita al supermercato. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per l’uomo il divieto di dimora a Bergamo e in tutta la provincia.