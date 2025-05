Storie e segreti della Seta. Visite guidate e mercato vintage

L’appuntamento è per domani e domenica nelle sale di Palazzo Moroni. Lo storico edificio di Città Alta, bene del Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano, ospiterà la 3ª edizione di "Seta", l’evento costituito da un mercato vintage e di artigianato tessile, installazioni, percorsi espositivi, laboratori, visite guidate e un inedito "itinerario di seta" che attraversa le più importanti istituzioni culturali della città, per celebrare memoria e contemporaneità di un’arte nobile, che ha fatto la storia del territorio bergamasco e della famiglia Moroni. Sarà proprio un’installazione in seta ad accogliere i visitatori all’ingresso: una galleria cromatica di voluminosi drappi cangianti – donati da Taroni, eccellenza italiana nella produzione di sete haute couture – rivestirà la facciata e il sottoportico della dimora. Per tutta la durata della manifestazione il cortile d’onore ospiterà un mercato vintage di abiti e artigianato tessile. Oltre a promuovere il lavoro artigianale, questa edizione si apre al second hand, filosofia improntata al consumo consapevole, al valore del riciclo. Si potranno quindi scovare vestiti e oggetti in seta e non, capi di seconda mano con una storia da raccontare o realizzazioni di piccole imprese e produttori indipendenti. Al piano nobile del palazzo, una visita guidata speciale svelerà dettagli sulle lavorazioni delle sete antiche che rivestono tappezzerie e arredi. La Sala da ballo ospiterà un’esposizione di paraventi in seta, a cura degli studenti del Triennio in Scenografia della nuova Accademia di Belle Arti.M.A.