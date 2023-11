Tranvia Pendolina-Fiera. Arrivano 63 milioni di euro

Sessantatré milioni per il tram di Brescia. Lo ha annunciato il ministero delle Infrastrutture, formalizzando uno schema di decreto che prevede il finanziamento di alcuni investimenti per il trasporto rapido di massa. Nel complesso sono ripartiti 392,9 milioni, stanziati con la legge di bilancio 2023, a beneficio di 5 investimenti per il trasporto rapido già finanziati in precedenza, per i quali negli ultimi mesi sono emersi aumenti di costo legati all’incremento delle materie prime che hanno impedito l’avvio dei lavori. Tra questi interventi ci sono, appunto, i 63 milioni destinati al Comune di Brescia per la Nuova linea Tranviaria Pendolina- Fiera (T2), che prevede una lunghezza di 11 km, 21 fermate e 2 depositi, al capolinea della Fiera e alla Pendolina. L’infrastruttura permetterà di coprire le zone tagliate fuori dalla linea della metro. Altri fondi per la metrotranvia Milano-Limbiate (88,4 milioni), la metropolitana M1 - prolungamento quartiere Baggio-Olmi-Valsesia (145 milioni); l’ampliamento del deposito Gallaratese dei treni della Metropolitana 1 (47,6 milioni). F.P.