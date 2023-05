Tragica vacanza a Barcellona Muore 80enne

Avevano accettato l’invi

to di alcuni amici e raggiunto

la Spagna per un periodo di vacanza. Ma il soggiorno a Barcellona si è trasformato

in un dramma per una bergamasca di 80 anni, Elisabetta Traversi, morta ieri all’ospedale della capitale della Catalogna per le conseguenze di un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta con il marito 20 giorni fa nella città spagnola. L’80enne era rimasta gravemente ferita alla colonna vertebrale ed era stata sottoposta a un intervento chirurgico: il quadro clinico

era parso migliorare, poi nelle ultime ore l’aggravamento delle sue condizioni e la morte. Il coniuge, ferito, è ora fuori pericolo e si trova in Spagna. Elisabetta Traversi era molto conosciuta a Bergamo, essendo la moglie di Mario Asperti, volto conosciutissimo nel mondo sportivo bergamasco in quanto sostenitore dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà, apprezzato sodalizio cittadino.

La coppia, che risiedeva in via Maglio del Rame, aveva raggiunto Barcellona qualche settimana fa, invitata da vecchi colleghi di lavoro di Asperti che, tra le sue esperienze professionali, aveva quella

alla sede spagnola della Pirelli. Elisabetta e Mario Asperti erano così partiti alla volta della Spagna, per trascorrere qualche giorno di relax. Ma a Barcellona, una ventina di giorni fa, è successo l’incidente. Il presidente dell’Accademia, Giovanni Licini, ricevuta la tragica notizia ha subito fatto sapere di essere a disposizione per aiutare l’amico e compagno di numerose avventure sportive. "Siamo vicini a Mario - ha detto Licini , stretto collaboratore della nostra Accademia e pilastro della nostra realtà". Michele Andreucci