Ciclista trentenne morto, si indaga per omicidio colposo

Aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per far piena luce sull'incidente in cui ha perso la vita Michele Negri, 31 anni, (nella foto) residente nel Lodigiano, a Cavenago d'Adda. Si tratta di capire se ci sono eventuali responsabilità di terzi su quanto accaduto. L'incidente domenica a Berbenno, in Valle Imagna,nella Bergamasca, intorno alle 10.30 durante la manifestazione sportiva Granfondo Bergamo Airport. Michele Negri, 31 anni, residente nel Lodigiano, a Cavenago d'Adda, ha perso la vita dopo una caduta dalla bicicletta, a poche decine di metri dalla chiesa parrocchiale. Il ciclista, della squadra Team MpFiltri ha perso il controllo della sua bici in una curva a gomito, andandosi a schiantare contro il muro. Negri scendeva su un rettilineo in via Papa Giovanni XXIII, il percorso lungo della Granfondo. A circa 50 metri dall'incrocio con via Don Bosco, potrebbe aver preso un rappezzo sull'asfalto o una fessura: la scarpetta si è staccata dal pedale e il 31enne ha perso il controllo della bici. Ad alta velocità è finito contro il muro.