Tragedia in stazione. Linea bloccata

Ennesima tragedia sui binari. Una settantunenne ieri alle 14,30 è morta travolta da un treno vicino alla stazione ferroviaria di Brescia. Sul posto, vigili del fuoco e polizia ferroviaria. Stando alla prima ricostruzione delle forze dell’ordine l’anziana si è buttata di proposito sotto il treno merci in transito. Un gesto estremo, quindi. Impossibile per il macchinista riuscire ad arrestare il convoglio in tempo ed evitare il dramma. La circolazione sulla linea Milano-Venezia ha subito forti ritardi ed è tornata in condizioni ordinarie solo alle 17. La sera del 27 dicembre scorso a Rezzato si era verificata una tragedia fotocopia: un giovane è morto dopo essersi lanciato sotto il regionale in corsa per Verona.