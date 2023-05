Tra elettricisti e saldatori spazio per i programmatori

Saldatore e tubista, 4 posti. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Brescia. Centro per l’impiego di Brescia: codice 36695. Tecnico manutentore frigorista, 4 posti. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Mazzano. Centro per l’impiego di Brescia: codice 36848. Addetto alla smerigliatura e lucidatura, 4 posti. Contratti: apprendistato, tempo determinato o indeterminato. Sede di lavoro: Palosco. Centro per l’impiego di Palazzolo: codice 37092. Analista programmatore, 4 posti. Contratto: tempo determinato o indeterminato, riservato ai disabili. Sede di lavoro: Erbusco. Centro per l’impiego di Palazzolo: codice 37234. Impiegato commerciale, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Bedizzole. Centro per l’impiego di Desenzano: codice 37165. Addetto pulizie centro commerciale, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Corte Franca. Centro per l’impiego di Iseo: codice 36975. Elettricista, 2 posti. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Gianico. Centro per l’impiego di Darfo: codice 37163