Tour nell’arte per coppie di neosposi

Biglietti omaggio per la Gamec, la Galleria d’arte moderna e contemporanea, per tutte le coppie che, nei prossimi mesi, contrarranno un matrimonio o un’unione civile nelle sedi comunale. È l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Bergamo per omaggiare chi si sposa o si unisce civilmente in municipio, una tradizione per Palazzo Frizzoni: le coppie riceveranno in regalo due biglietti d’ingresso al museo, utilizzabili fino al 6 gennaio 2026. "Siamo felici di annunciare questa nuova iniziativa – spiega l’assessore ai Servizi demografici Giacomo Angeloni –. Ogni anno circa 500 coppie scelgono di unirsi presso il nostro Comune". Soddisfatto anche Lorenzo Giusti, direttore della Gamec: "Questa scelta sottolinea il valore che l’arte contemporanea rappresenta per la comunità e che potrà contribuire a rendere l’inizio di questo nuovo percorso un momento di arricchimento culturale personale e condiviso".

Per i matrimoni o le unioni civili in città, la location più gettonata è la Sala Caccia del palazzo comunale che, per i residenti nel capoluogo, è gratuita (per gli altri ha un costo di 100 euro più Iva). Piace anche la Sala Galmozzi di via Tasso, anche questa gratuita per i residenti in città e a 168 euro per chi arriva da fuori. Ma c’è anche chi sceglie posti più ricercati. Per esempio, tra le 247 coppie unite nel 2023, ci sono anche due cittadini inglesi che hanno scelto di sposarsi al Teatro Donizetti: qui, nella Sala Riccardi, il sì costa 300 euro per i residenti, 400 per gli altri e poi ci sono 630 euro richiesti dal teatro, che deve pagare anche le maschere per l’apertura e la chiusura degli spazi dell’edificio.

