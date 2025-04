Incidente a Treviolo, moto si schianta contro auto: gravissima una ragazza di 18 anni

Treviolo (Bergamo), 4 aprile 2025 – Grave incidente a Treviolo, nella Bergamasca. Verso le 14,30 di oggi, venerdì 4 aprile, una ragazza di 18 anni che viaggiava in sella a una moto si è scontrata con un’auto in via Broglio, all’incrocio con via San Celso.

Immediato l’intervento dei soccorsi con un’automedica e un’ambulanza per il trasporto della giovane in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Solo ieri, giovedì 3 aprile, una donna di 39 anni è stata investita da un’auto lungo viale Roma, all’altezza dell’attraversamento pedonale libero in corrispondenza della Torre dei Caduti, a Bergamo. All’arrivo dei sanitari per soccorrerla, le sue condizioni sono apparse subito gravi e, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Una tragedia stradale si è invece verificata sempre ieri, all’esterno dell’impianto dell’azienda di acque minerali Bracca, a Zogno. Una moto e un camion in manovra si sono scontrati frontalmente davanti al piazzale della ditta di via Piave 67, all'imbocco della provinciale 27 che va verso la Val Serina. Ad avere la peggio, come spesso succede, è stato il motociclista: Alessandro Preziuso, milanese di 34 anni è morto.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il mezzo pesante arrivato nell’ora della pausa pranzo degli operai, aveva parcheggiato nella corsia apposita, a destra della carreggiata. E dopo aver registrato il suo arrivo in ditta è risalito sul mezzo per entrare nell’azienda. In quel momento mentre stava per entrare nel piazzale della ‘Bracca’ dalla parte opposta stava sopraggiungendo la due ruote di grossa cilindrata che è piombata addosso. La moto è stata scagliata all'interno del piazzale e ha preso fuoco dopo essere piombata contro un muletto e contro una rete di protezione della ditta. Illeso il conducente del tir, un 37enne, sotto choc per l’accaduto, così come gli operai della Bracca che hanno assistito alla drammatica scena.