Bergamo, telecamere per le due Ztl: nelle vie Pignolo e San Lorenzo altolà al rumore del traffico

Bergamo – Un altro tassello si aggiunge al Piano della mobilità sostenibile del Comune di Bergamo. Il 30 ottobre e il 14 novembre infatti si accenderanno le telecamere sulle Ztl di via Pignolo e via San Lorenzo. Gli automobilisti che non le rispetteranno saranno quindi a rischio multe. Di fatto però il nuovo tassello non modificherà le limitazioni già esistenti. Entrambe le Ztl sono già attive: quella di via Pignolo addirittura dal 2016, quella di via San Lorenzo dalla scorsa primavera. In occasione della Settimana della Mobilità, il Comune ha deciso di renderle più efficaci accendendo le telecamere.

La novità più recente riguarda la zona a traffico limitato di via San Lorenzo, in Città Alta, attiva tutti i giorni 24 ore su 24. La Ztl è in funzione da aprile, da quando cioè ha aperto il Parking Fara. Le contravvenzioni sarebbero dovute partire in estate, ma il caos dei permessi scoppiato all’indomani della revisione del Piano della sosta ha spinto l’Amministrazione comunale ad aspettare l’autunno per non affaticare ulteriormente il sistema di rilascio dei permessi dell’Azienda Trasporti Bergamo (Atb). Dopo che tutti gli inconvenienti sono stati risolti, Palazzo Frizzoni ha deciso di procedere con l’accensione delle telecamere. Vietato l’accesso verso piazza Mercato del Fieno, dove di fatto non è già più possibile parcheggiare.

Sono previsti comunque permessi per consentire l’accesso alle famiglie dei bambini che frequentano il nido e la scuola dell’infanzia di via Solata. In via Pignolo, come detto, le telecamere si accenderanno il 30 ottobre, a otto anni dall’istituzione della Ztl: saranno attive dalle 23 alle 7 da via Verdi a salire verso via San Tomaso e via Masone, sia dalla Porta Sant’Agostino a scendere verso la Città Bassa. "In questo caso – spiega l’assessore orobico alla Mobilità Marco Berlanda – l’obiettivo è quello di tutelare i residenti dall’eccesso di rumore serale e notturno provocato dalle auto in transito".

I residenti delle vie Sant’Elisabetta (dal civico 8 all’8/b e dal 9 al 13b), Pradello (dal civico 10 al 14 e dal 17 al 27) e Masone (dal civico 20 al 36 e dal 17 al 31) che sono fuori dal perimetro della Ztl potranno chiedere un permesso per accedere anche da via Pignolo.