Talenti tecnologici Ecco i più cercati

È caccia ai talenti tecnologici nel mercato del lavoro per accelerare la trasformazione digitale. Secondo una recente stima Assintec-Assiform, risultano 89mila i posti di lavoro vacanti in questo settore e di questi circa 57mila rappresentano opportunità di lavoro accessibili anche per professionisti non laureati. Il ritmo dell’innovazione tecnologica sta superando le capacità delle organizzazioni di formare e migliorare le competenze dei lavoratori lasciando il 72% dei team informatici con importanti carenze, come indicato dal report “Demand for tech talent”. La conseguenza è una corsa ai “tech talent”. "Siamo in un momento storico particolare all’interno del settore IT: c’è una grande rotazione del personale iniziata con il lockdown e ancora non terminata – spiega Livia Rossetto, manager di Mia-Platform, tech company italiana con un’età media di 29 anni che negli ultimi 3 anni ha assunto oltre 100 sviluppatori –. Questo è un bene perché significa che le persone hanno iniziato a prendere in mano il loro futuro decidendo la strada migliore da percorrere con una maggiore consapevolezza. Al contempo è un fenomeno che pone una importante sfida di fronte alle aziende". Secondo Assintec-Assiform, oltre un terzo degli 89mila posti vacanti nell’IT (circa 32mila) fanno riferimento alla figura del “developer”. Tra i profili professionali più ambiti si ricercano cloud specialist, enterprise architect, test specialist, data specialist e information security specialist. Una tendenza che viene confermata anche a livello europeo: sempre secondo il report “Demand for tech talent”, i software developer sono la seconda figura IT più ricercata dalle aziende (58%) dietro ai tecnici di information security (59%) e davanti agli specialisti del cloud (55%).