Svuotava i mezzi in sosta. Scatta denuncia per 46enne del luogo

I carabinieri della Stazione di Sannazzaro de’ Burgondi, della Compagnia di Voghera, lo hanno riconosciuto nelle immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza cittadina. G.P., 46enne del posto, è stato denunciato, in stato di libertà, per il danneggiamento di diversi veicoli in sosta e per il furto degli oggetti dal loro interno. Ripetuti episodi che si susseguono già da alcuni mesi, circa dall’inizio dell’anno, sempre con le medesime e identiche modalità, di notte, ai danni di auto e veicoli commerciali, lasciati parcheggiati lungo le strade, dai quali vengono rubati in particolare attrezzature e indumenti da lavoro. Il 46enne era però un volto già noto ai militari, perché coinvolto in altri precedenti episodi.