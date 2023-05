Superbonus? "Misura costosa. Ora il debito è aumentato"

"Il Superbonus 110% si è rivelato molto costoso per i conti dello Stato: comporta una perdita di gettito considerevole e un aumento del debito". Alberto Gaffuri (foto), professore di diritto tributario all’Università di Milano-Bicocca, boccia "la misura concessa con molta magnanimità". "Chi ne ha usufruito? Persone che non avrebbero potuto sostenere i costi di interventi di riqualificazione energetica oppure cittadini che avrebbero potuto farlo? – si chiede Gaffuri –. Le ricadute sui conti precari dello Stato peseranno su di tutti, con un incremento della fiscalità generale che interesserà anche quella fascia di popolazione che non ha avuto accesso al Superbonus". Inoltre, inizialmente, "la misura ha provocato un aumento dei prezzi delle materie prime e degli interventi giustificati dalla logica “tanto paga lo Stato“" e "solo un numero esiguo di condomini (il 16% in Lombardia) ne ha fatto ricorso spaventati dalla mole di documentazione richiesta e dai continui cambiamenti normativi". In futuro, "sarà necessaria la definizione di una detrazione stabile nel tempo ed evitare le trappole formali: se un contribuente dimentica una documentazione non può perdere automaticamente il diritto al beneficio fiscale". L.B.