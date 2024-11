Studenti del Novello videomaker. Trattamenti sanitari e scelte:: "Biotestamento fondamentale"

"DAT ti una scelta!", è il titolo del video realizzato da un gruppo di studenti del liceo scientifico e classico Novello nel contesto di un percorso formativo di educazione civica basato sulla normativa in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento sanitario (Dat), soprattutto nel fine vita. Il lavoro è stato presentato nei giorni scorsi a Riccione nell’ambito del XXXI Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative, nel corso di una tavola rotonda dal titolo "Legge 219/2017: una luce da mantenere accesa sulla via della scienza e della cura".

Tutto era partito dal progetto "Liberi di scegliere" che, nell’anno scolastico scorso, aveva visto la classe di studenti di 3L e l’associazione Il Samaritano, in qualità di partner dell’iniziativa finanziata dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, approfondire i temi della libertà di scelta a tutela del diritto alla vita e alla dignità della persona. Durante la giornata in Romagna, è intervenuto anche il presidente de Il Samaritano, Roberto Franchi, accompagnato non soltanto da altri membri dell’associazione, ma quest’anno anche da quattro studenti in rappresentanza della classe che ha preso parte al progetto: Giulia, Giorgia, Niamey e Mattia. "Non è la prima volta che Il Samaritano coinvolge i giovani e le scuole non solo in progetti sul territorio del basso lodigiano, ma anche nella partecipazione a questo congresso nazionale dedicato alle cure palliative", ribadiscono dal sodalizio di via dei Canestrai.

Nel 2019, un’altra classe del liceo codognese aveva infatti realizzato un progetto che aveva ottenuto il primo premio in una selezione di iniziative presentate da associazioni ed enti da tutta Italia. La partecipazione degli studenti anche a questa iniziativa dedicata al biotestamento ha come obiettivo di proseguire nella campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza: infatti, tramite la guida e il video creati dagli studenti con l’aiuto del videomaker e regista professionista Diego Monfredini, si intende infatti far conoscere il nuovo sportello che l’associazione codognese ha aperto per accompagnare e aiutare chi desiderasse avere informazioni per la compilazione del biotestamento.