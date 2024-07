Strada Rivierasca e verde. I primi cittadini chiedono maggiore manutenzione

CASTRO (Bergamo)

È una delle strade del Sebino bergamasco con uno dei paesaggi più belli e caratteristici del territorio. Ma la strada Rivierasca tra i Comuni di Castro, Solto Collina e Riva di Solto da qualche tempo è diventata pericolosa a causa di sterpaglie ed erbacce, rovi e spini che graffiano le braccia e le gambe dei ciclisti o che rovinano la carrozzeria delle auto. Le abbondanti piogge cadute fino a giugno, unite al gran caldo, hanno accelerato a dismisura la crescita della vegetazione spontanea, che rischia però di peggiorare la fruibilità in sicurezza della strada che da qualche anno fa capo ad Anas. "Si tratta di una situazione intollerabile - sottolinea il vicesindaco di Solto Collina, Tino Consoli -. Soprattutto perché mette in pericolo l’incolumità di ciclisti e motociclisti che, per evitare di urtare e di aggrovigliarsi tra i rovi, tendono ad occupare il centro della strada aumentando il rischio di entrare in collisione fra le auto. Da quando la gestione della Rivierasca è passata in capo ad Anas, alcune cose sono migliorate, come ad esempio la velocità con cui si interviene per riaprire la strada in caso di caduta massi o altro materiale, ma sul fronte della pulizia delle ramaglie non c’è stato nessun passo avanti".

"Il problema è reale - conferma il primo cittadino di Riva di Solto, Lorenzo Lazzari - ed è avvertito dalle nostre comunità. Abbiamo appena incontrato i gruppi e le associazioni che stanno organizzando la manifestazione “A strapiombo sul blu”, in programma a settembre, e siamo stati sollecitati come amministrazione a fare pressione su Anas affinchè la strada sia ripulita".

Michele Andreucci