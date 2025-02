Stezzano, incidente sulla tangenziale sud: cinque auto coinvolte, diversi feriti e un 33enne morto

Stezzano (Bergamo), 14 febbraio 2025 – Tragico incidente, oggi verso le 13.30, sulla tangenziale sud a Stezzano, nella Bergamasca: cinque le auto coinvolte, un morto e diversi feriti. Sul posto l'elisoccorso e tre ambulanze, più due auto mediche.

Stando alle prime informazioni, la carambola è avvenuta non lontano dal centro commerciale Le Due Torri e ha coinvolto cinque mezzi. La vittima, un uomo di 33 anni, era a bordo di una’auto che viaggiava in direzione Stezzano. Insieme a lui c’era una donna, rimasta ferita in modo grave. Lo schianto frontale è avvenuto con un’altra vettura, a bordo della quale c'era un uomo, anche lui gravemente ferito. Mentre un’altra persona al volante di una terza auto è stato soccorso in stato di choc.

Immediato l’intervento dei soccorsi con tre ambulanze della Croce Rossa di Urgnano e della Croce Bianca di Boltiere, più due automediche e l'elisoccorso decollato da Bergamo. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale, che si occupa di ricostruire le cause e l’esatta dinamica dello schianto.

Per permettere le operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa, con gravi ripercussioni sul traffico.