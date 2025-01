Stalking e minacce alla ex compagna: ventinovenne ai domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico

Urgnano (Bergamo), 14 gennaio 2025 – I carabinieri della stazione di Urgnano hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare già in atto nei confronti di M.M., cittadino egiziano di 29 anni, residente a Cologno al Serio e già gravato da precedenti penali.

Il provvedimento ha previsto la sostituzione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, controllata tramite braccialetto elettronico, con quella degli arresti domiciliari, anch’essa monitorata tramite dispositivo elettronico. La vicenda trae origine dalla denuncia sporta il 27 agosto 2024 da una 23enne residente a Cologno al Serio, nei confronti dell’indagato, suo ex compagno.

La donna aveva denunciato una serie di atti persecutori, tra cui inseguimenti e minacce. In un’occasione la vittima, seguita in macchina dal suo ex compagno, aveva trovato rifugio in una stazione dei carabinieri. In seguito alla denuncia, il 9 settembre 2024, il gip del tribunale di Bergamo aveva disposto nei confronti del 29enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con installazione del braccialetto elettronico. Tuttavia, l’uomo si era reso responsabile di ripetute violazioni della misura cautelare tra i mesi di novembre e gennaio: in un caso aveva anche avvicinato la donna in un centro commerciale, rivolgendole insulti e frasi intimidatorie. Alla luce delle reiterate violazioni e il comportamento minaccioso, il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’inasprimento della misura cautelare con gli arresti domiciliari presso l’abitazione del 29enne, monitorato ancora tramite braccialetto elettronico. L’uomo rimarrà agli arresti domiciliari fino all’udienza già fissata per il mese di maggio 2025.