Picchia la compagna per strada, poi scappa: arrestato un 71enne accusato di stalking

Casazza (Bergamo), 30 maggio 2024 – Picchia la compagna che passeggia per strada, poi scappa in auto e cerca di far perdere le proprie tracce. Ma invano. Un uomo di 71 anni è stato arrestato nella tarda serata del 27 maggio a Borgo di Terzo dai carabinieri della stazione di Casazza per atti persecutori nei confronti della propria compagna non convivente.

Era stata proprio lei, nel pomeriggio del 27, a chiamare il 112 spiegando di essere stata aggredita dal compagno mentre passeggiava in strada a Gaverina Terme. L’aggressore a bordo della propria auto, una Toyota Yaris, in evidente stato di ebbrezza alcoolica, si era fermato e l’aveva colpita, allontanandosi poi velocemente. Le immediate ricerche successive svolte dai militari della stazione carabinieri di Casazza e della sezione radiomobile della Compagnia di Clusone, hanno permesso di individuare l’uomo e bloccarlo a Casazza. La donna, portata all’ospedale di Lovere, ha subito ferite per 25 giorni di prognosi. L’arrestato, su disposizione del pm, è stato portato in carcere a Bergamo.