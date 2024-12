Bergamo, speleologo intrappolato nella grotta Bueno Fonteno: soccorsi in azione

Fonteno (Bergamo), 15 dicembre 2024 – Ore di apprensione nella Bergamasca: uno speleologo sarebbe rimasto intrappolato nell’Abisso Bueno Fonteno a 4 ore dall’ingresso.

A dare l’allarme, sabato sera poco dopo le 22, sono stati alcuni compagni di spedizione che sono riusciti a risalire. Non si conoscono le condizioni della persona intrappolata nel percorso sotterraneo costituito da chilometri di cunicoli, forre e passaggi che collegano tutta la zona dell’alto Sebino, ma potrebbe essere ferita.

Sono intervenuti per le operazioni di soccorso i tecnici del Soccorso alpino e speleologico della stazione della Media Valle Seriana e alcune squadre dei Vigili del fuoco di Lovere e di Bergamo, oltre ai carabinieri di Clusone.

Il precedente

Nel luglio del 2023, anche la speleologa bresciana Ottavia Piana era rimasta intrappolata nella stessa grotta, perché si era procurata una frattura a una gamba. La donna era stata raggiunta e portata fuori dai soccorritori dopo oltre 40 ore di permanenza a 150 metri di profondità.

L’Abisso Bueno Fonteno

La grotta di Bueno Fonteno è stata scoperta solamente nel 2006. È un luogo ancora da esplorare per intero e per questo motivo rappresenta un mistero ancora da svelare per studiosi e speleologi che puntualmente arrivano in provincia di Bergamo per scendere nelle profondità nella zona carsica del Sebino, tra il lago d’Endine e quello di Iseo.

Qui tra rocce, gallerie e correnti fredde d’aria, le stesse che hanno permesso all’associazione speleologica Gruppo Sebino di scoprire la misteriosa fessura, è stata aperta un nuova via sommersa, o meglio, questo insieme di nuovi incredibili ambienti sotterranei, tra laghi, corridoi e canyon, dove l’umidità raggiunge il 98%. Si ipotizza che possa arrivare fino a 50km di profondità, 19 km quelli percorsi e censiti finora.

Grazie al lavoro esplorativo di mappatura delle cavità e sorgenti compiuto sul territorio del Sebino dai 50 speleologi associati, si legge sul sito web del Comune di Fonteno, è stato possibile raggiungere il primo importante obiettivo del ritrovamento ed esplorazione della grotta denominata Abisso Bueno Fonteno, che ha uno sviluppo di oltre 19 km tra cunicoli e grandi ambienti già cartografati (la più estesa in bergamasca e tra le prime 20 in Italia per lunghezza) con un dislivello massimo di circa 521 mt. Più in generale sono state censite oltre 100 grotte nell'area del Sebino, con particolare concentrazione nei comuni di Fonteno, Vigolo, Grone, San Fermo, Predore e Tavernona Bergamasca.