Ottavia Piana bloccata nell’Abisso Bueno Fonteno. Per liberarla verrà usato anche l’esplosivo

Fonteno (Bergamo), 15 dicembre 2024 – Potrebbero usare anche del materiale esplosivo i soccorritori che stanno cercando di raggiungere Ottavia Piana, la speleologa di 32 anni bloccata da ieri sera nell'Abisso Bueno Fonteno, sul Sebino. A gestire il trasporto, i vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo. Le operazioni di soccorso sono coordinate dalla Prefettura di Bergamo e si stanno svolgendo a circa quattro ore di percorso dall'ingresso principale della grotta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lovere e Bergamo e i carabinieri di Clusone. Nelle operazioni di ricerca sono impegnate le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) provenienti da Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto: un centinaio di persone in tutto.

Campo base per il recupero della speleologa Ottavia Piana, bloccata nella grotta Bueno Fonteno in provincia di Bergamo

Le operazioni di soccorso si preannunciano lunghe e tecnicamente complesse anche perché il punto in cui è rimasta bloccata la donna era finora inesplorato. Il primo compito è stato quello di definire una linea fissa di comunicazione tra l'esterno e l'interno. Una squadra del Soccorso alpino ha installato una linea telefonica attraverso un cavo lungo circa 3 chilometri, che permette ora di comunicare tra l'interno e l'esterno.

La grotta di Bueno Fonteno, nella zona carsica del Sebino, tra il lago d'Endine e quello di Iseo, è stata scoperta solamente nel 2006 ed è un luogo ancora da esplorare per intero.

Ottavia Piana imbragata e distesa sulla barella nella grotta di Fonteno nel luglio 2023

Le condizioni generali della speleologa 31enne sono stabili, ma le operazioni di soccorso sono complesse. Due medici l'hanno raggiunta e visitata, le sue condizioni non destano preoccupazione, anche se cadendo ha riportato traumi a gambe, torace e volto, ma i medici non riescono a portarla fuori dalla grotta con la barella.

La scorsa notte ha piovuto, anche all'interno della grotta, e questo ha reso ancora più difficili le manovre, già delicate per il poco spazio, per far passare la barella. La speleologa si è infortunata e ha una gamba probabilmente fratturata. La barella - fa sapere il Soccorso alpino - è in trasporto lungo il meandro che precede i saltini prima dell'uscita. Uscita che potrebbe essere raggiunta nel pomeriggio.

Per quanto riguarda l’esplosivo, durante la notte è stata una corsa contro il tempo anche sul fronte delle attività amministrative, necessarie per il rilascio del nulla osta, da parte della questura di Bergamo, per il trasporto e l'impiego, autorizzato in urgenza dal Comune di Fonteno, di materiale esplosivo necessario per le operazioni, svolte da parte dei tecnici disostruttori del Soccorso Alpino, essenziali per rendere fruibile i passaggi per il recupero di Piana. Che sta rivivendo l’incubo già vissuto nel 2023 sempre nell'abisso Bueno Fonteno, sulla costa bergamasca del lago d'Iseo.