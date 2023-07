Bergamo, speleologa infortunata e intrappolata nella grotta Bueno Fonteno a 150 metri di profondità

Bergamo, 3 luglio 2023 – Sono ore di apprensione a Fonteno, in provincia di Bergamo, dove è in corso la difficile manovra di recupero di una speleologa che si è infortunata domenica sera all'interno di una grotta, la cosiddetta ''Bueno Fonteno''.

I soccorritori fuori dalla grotta

In azione è la nona Delegazione speleologica del Cnsas Lombardo attivata domenica sera per le operazioni di soccorso. A supporto sono intervenute le delegazioni speleologiche di Veneto e Trentino, in arrivo anche tecnici da Piemonte ed Emilia Romagna. La ragazza si trovava a una profondità di circa 150 metri, in un tratto di morfologia complessa, tuttora in esplorazione.