Spedizione punitiva e rissa. Nel mirino inquilino moroso

Solitamente se non paghi l’affitto ti mandano via di casa, magari con l’ufficiale giudiziario che, con tempi quasi biblici, alla terza volta forse riesce a sfrattarti. Qui a Casalmaggiore forse hanno trovato un sistema più sbrigativo, ma comunque piuttosto pericoloso: ti picchiano. L’altra notte i carabinieri hanno dovuto arrivare in forze alla periferia cittadina perché avvertiti di una mega rissa. Sul posto sono convenute le pattuglie di Casalmaggiore, Rivarolo del Re e Torre de’ Picenardi che hanno visto otto persone impegnate a darsele di santa ragione. I militari, non senza fatica, hanno diviso il gruppo e identificato tutte le persone che stavano partecipando alla rissa. Al termine del lavoro sono stati chiesti i motivi del contendere e così i carabinieri hanno scoperto che una persona del gruppo non aveva pagato l’affitto della casa nella quale si trovava e che il proprietario, anziché mandargli l’ufficiale giudiziario, aveva pensato di inviare una spedizione punitiva. Di lì la scazzottata. Tutte le otto persone sono state denunciate per rissa. Sul posto anche l’auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa. I soccorritori si sono occupati di tre persone che avevano riportato contusioni, due di 26 anni e una di 43 e una sola ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove è stato ricevuto in codice verde, medicato e dimesso. P.G.R.