“Sosteniamo il futuro“ nelle scuole. Premiati Greta e i ragazzi di Gardone

Alcuni brillanti studenti di Bergamo e Brescia hanno trionfato in due concorsi che hanno visto tra i loro partner il Qn - Quotidiano Nazionale, “Quotidiano in Classe“ e “Sosteniamo il Futuro“, organizzati dall’Osservatorio permanente giovani-editori.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Firenze, a Palazzo Capponi. Il “Quotidiano in Classe“ ha visto la collaborazione di altri importanti partner quali Enel, Crédit Agricole e Regione Toscana. Non meno di 23.000 elaborati sono giunti dagli studenti da ogni angolo d’Italia.

Il presidente dell’Osservatorio permanente giovani-editori, Andrea Ceccherini, ha presenziato alla cerimonia, aperta da Pierfrancesco Salvetti dell’Osservatorio, che ha sottolineato l’importanza delle attività promosse, evidenziando il consolidato impegno nel progetto “Il Quotidiano in Classe“ e il significativo supporto dei partner nella formazione dei cittadini del domani, incoraggiandoli a essere responsabili, indipendenti, critici e protagonisti della società.

Nel contesto del Quotidiano in Classe gli studenti hanno avuto la possibilità di sviluppare competenze, attraverso un percorso: dalla formazione di opinioni sui fatti fino alla loro espressione. Il concorso è stato vinto da Greta Todeschini dell’Istituto Turoldo di Bergamo.

Sosteniamo il Futuro è stato mirato a sensibilizzare gli studenti sullo sviluppo sostenibile. Ha coinvolto studenti delle secondarie superiori iscritti al Quotidiano in Classe in Lombardia e Toscana. Gli studenti si sono cimentati in reportage, inchieste o interviste su temi collegati agli Obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. I vincitori sono Lorenzo Alberici, Lorenzo Martinelli e Agnese Panelli della V A del Liceo scientifico Franco Moretti e dell’Istituto Carlo Beretta di Gardone Val Trompia. Sono stati premiati per l’elaborato Spam, accompagnati dalla professoressa Emanuela Gardoni. Massimo Cerbai, responsabile direzione regionale Crédit Agricole Italia, ha dichiarato con soddisfazione il contributo della banca al progetto, enfatizzando l’impegno nel tema della sostenibilità e l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nella costruzione di un futuro equo e sostenibile. Mi.Pr.