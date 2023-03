Sos sul fronte viabilità Nella città del Manzoni più di un incidente al giorno sulle strade

Strade pericolose a Lecco. Per le vie della città di Renzo e Lucia si verifica più di un incidente al giorno. Nel 2022 se ne sono contati 412, una dozzina in più del 2021 e 150 in più del 2020, quando però non si poteva uscire di casa per il lockdown da Covid. Nei 412 incidenti rilevati dagli agenti della Polizia locale, sono rimaste coinvolte 944 persone: è come se tutti gli abitanti del rione di Laorca avessero avuto un incidente. La maggior parte dei sinistri fortunatamente non ha provocato feriti: sono stati 260 quelli senza feriti, mentre 151 hanno provocato 190 feriti, di cui sei gravi, ricoverato successivamente in prognosi riservata. In un caso purtroppo c’è stata una vittima dell’asfalto: era Giuseppe Figini, ex consigliere comunale di 83 anni di Calolziocorte, ucciso da un camionista che nemmeno si era accorto di averlo travolto.

In base ai sinistri di cui si sono occupati i poliziotti della Municipale della comandante Monica Porta, la via più pericolosa è corso Martiri della Liberazione con 20 incidenti: sono stati più di uno e mezzo al mese e uno ogni 50 metri di strada. Meglio stare alla larga anche dagli altri corsi cittadini: in corso Carlo Alberto si sono verificati 19 incidenti, 15 in corso Emanuele Filiberto e 13 in corso Promessi sposi, tanti quanti sul lungolago. Le ore più a rischio sono mezzogiorno e le 13, con 42 incidenti per fascia oraria e poi le 15 e le 18, con 34 autoscontri per ora. Il mese peggiore è stato maggio, con 46 incidenti. A febbraio, il mese più corto con 28 giorni, se ne sono verificati 42, e 42 anche a ottobre, mentre a giugno sono stati 29. Le auto sono stati i veicoli più incidentati: 518 sul totale di 757 mezzi; le moto sono state 81; 72 i mezzi pesanti.

