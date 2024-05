Società e squadra, così Cantù pensa al futuro

L’Assemblea societaria della Pallacanestro Cantù ha deliberato giovedì un significativo Aumento di Capitale Sociale che ha visto il coinvolgimento di Tutti Insieme Cantù, Cantù Next S.p.A., e il nuovo ingresso di Cantù Sports Holding, una società composta da imprenditori e professionisti che hanno deciso di supportare il club, contribuendo sia con esperienza che con nuove energie.

Questa mossa strategica mira a consolidare la struttura societaria di Pallacanestro Cantù, rendendola più strutturata e organizzata a livello finanziario ed economico, in vista delle sfide future.

Che sono ovviamente il ritorno nella massima serie e la costruzione del nuovo palasport cittadino. Cantù Sports Holding si aggiunge al tessuto societario con l’obiettivo di stabilizzare ulteriormente la società, mentre Cantù Next ha incrementato la propria quota azionaria, enfatizzando il ruolo cruciale della nuova Arena nel futuro del club.

Ricordiamo che da alcuni anni la squadra deve giocare in esilio a Desio dopo la demolizione dello storico Pianella, voluta dall’ex proprietà. Al contempo, Tutti Insieme Cantù continua a svolgere un ruolo essenziale di rappresentanza e di garanzia all’interno della società dopo aver di fatto permesso, nelle ultime stagioni, la continuità societaria.

Questa operazione rappresenta la conclusione di un piano industriale avviato nel 2019 che ha trasformato Pallacanestro Cantù in una realtà moderna, con una visione imprenditoriale che si avvale delle eccellenze del territorio, un appoggio che era venuto meno nei mesi della nefasta gestione di Dimitri Gerasimenko, il magnate arrivato dalla Russia con tante promesse, ma poi sparito in conseguenza dei suoi guai finanziari e anche giudiziari.

La nuova composizione societaria permetterà al club di affrontare con maggiore sicurezza le imminenti sfide sportive, compresa la partecipazione ai playoff, sottolineando l’unico grande obiettivo futuro: la realizzazione del nuovo palasport cittadino, una struttura che si preannuncia come un punto di riferimento per il basket e per l’intera comunità.

Non cambia la fase di gestione. Con Allievi che mantiene la presidenza, e Sandro Santoro alla direzione sportiva. Per quella che sarà la programmazione societaria per la prossima stagione molto passerà per i playoff. Ricordiamo che in caso di promozione il club dovrà tornare ad uno status professionistico.

Alessandro Luigi Maggi