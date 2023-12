Soccorsa donna di 57 anni. Era bloccata sul Resegone

I soccorritori dell’eliambulanza di Areu di Como ieri hanno fatto la spola tutto il giorno avanti e indietro dalle montagne lecchesi e dalle piste da sci dei Piani di Bobbio per soccorrere e recuperare escursionisti e sciatori feriti. In tarda mattina una 57enne è rimasta bloccata sul versante lecchese del Resegone, nel canale Bobbio. Sulle piste da sci dei Piani di Bobbio a Barzio invece sono caduti e si sono fatti male due sciatori, più una terza, una ragazza di 23 anni, che però è scivolata non sulle piste da discesa, ma alla stazione di partenza della funivia, a valle. Un paio di giorni prima era scivolato a terra per il ghiaccio anche un addetto agli impianti di risalita, pure lui soccorso.