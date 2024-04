Si ribalta col trattore, grave agricoltore

Trasportato in elisoccorso al San Matteo di Pavia un agricoltore di 48 anni che ieri pomeriggio era impegnato a lavorare a Frascarolo in via Sant’Antonio, nelle campagne verso Torre Beretti e Castellaro. Erano le 15,55 quando, stando alle prime ricostruzioni, l’uomo che lavora in un’azienda agricolta della zona è entrato nel campo a bordo di un trattore affrontando una leggera discesa. Non si sa se a causa di un sobbalzo o di uno sbandamento inaspettato, l’agricoltore ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato volando fuori dalla cabina. Ha compiuto un volo di alcuni metri e, fortunatamente, è caduto sul terreno reso più morbido dalla pioggia caduta negli ultimi giorni. Ha riportato diverse lesioni e fratture. Sul posto sono arrivati i sanitari con un’ambulanza da Valenza, l’automedica infermieristica da Mede e anche l’automedica da Pavia. I rilievi dell’infortunio sul lavoro sono stati affidati ai carabinieri del nucleo Radiomobile di Voghera. M.M.