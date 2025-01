Si è spenta Tonia la donna più anziana

Antonietta Franchini detta Tonia, di Sant’Omobono Terme, era la più anziana della Bergamasca. Si è spenta ieri a 110 anni. Era nata il 19 luglio 1914 in località Cà Casello, nella frazione Mazzoleni, in Valle Imagna. Dopo aver lavorato all’antico filatoio, aveva sposato Giuseppe Gardinetti: si erano trasferiti a Montbrison (Francia). Avevano avuto tre figlie, due gemelle. Venticinque anni dopo era tornata in valle: tre mesi più tardi suo marito è morto. Da allora ha vissuto nella frazione.