Valbrona, sfonda la finestra e terrorizza madre e figlia adolescente

Valbrona (Como), 29 settembre 2023 – Aggressioni continue alla donna con cui avrebbe avuto una relazione negli ultimi tempi hanno condotto in carcere Yaakoub Bel Fares, egiziano di 23 anni di Valbrona.

L’ultimo episodio è avvenuto mercoledì sera, quando il ragazzo è andato a casa della donna, un’italiana di 51 anni, e ha cercato di entrare in casa sua. Quando si è trovato la porta chiusa in faccia, è riuscito a passare da una finestra della cucina sfondando il vetro.

All’interno c’era anche la figlia adolescente della donna, che già in passato avrebbe subito percosse nel tentativo di difendere la madre, e che mercoledì sera si è barricata in camera. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri, che l’hanno bloccato e portato in carcere a Como. L’accusa per lui è di atti persecutori.