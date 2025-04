Serramentista da formare. Ristorante vuole lavapiatti

Addetto produzione e posa di serramenti, 1 posto. Mansioni che saranno insegnate al candidato: realizzazione di infissi e serramenti secondo le specifiche e i disegni tecnici, utilizzo dei macchinari da officina (piegatrice, trancia, taglierina e centro di lavoro), installazione e montaggio in loco degli infissi, verifica della qualità dei materiali e controllo prodotto finito. Contratto: tempo determinato con possibile trasformazione. Sede di lavoro: Borgosatollo; per candidarsi alla selezione, inviare il curriculim completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo simona.bellecati@cobeinfissi.it e, per conoscenza, a idobrescia@provincia.brescia.it, codice di riferimento 40595.

Lavapiatti, 1 posto. Mansione: lavaggio stoviglie e riordino della cucina in nuova attività di ristorazione. Contratto: tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Sede di lavoro: Brescia; per candidarsi inviare il curriculum completo di firma e autorizzazione al trattamento dei dati a: immobiliare.bd@libero.it e per conoscenza a idobrescia@provincia.brescia.it con codice 40608.