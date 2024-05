Serie A2, che scintille fra Cantù e Cividale. Campo squalificato ai lombardi, Lamb out 2 turni

Cantù si prende anche gara-2 dei quarti di finale playoff ma il clima è agrodolce. Dopo la vittoria con Cividale per 84-67 di martedì è arrivata la decisione del Giudice Sportivo, che ha squalificato il PalaDesio per una giornata per: "Per invasione del campo di gioco a fine gara da parte di più persone che stazionavano all’interno del tunnel degli spogliatoi, una delle quali provocava e cercava di venire a contatto con un atleta della squadra ospite, fatto che non degenerava per l’intervento di alcuni tesserati che impedivano il contatto diretto". Il club dovrà commutare tutto in una multa. Doron Lamb, play dei friulani, è stato squalificato a sua volta per due giornate, dunque dovrà restare a guardare nella già decisiva gara-3. Clima pesante per le altre lombarde. Vigevano con Forlì, la JuVi con Udine così come Treviglio con la Fortitudo sono sotto due a zero. Si torna in campo domani alle 20.30.A.L.M.