Seriate, accoltellata dal marito nel parcheggio del Lidl: Daniela torna a casa

Sul fronte delle indagini (il fascicolo è del pm Emma Vittorio), il marito della 38enne, Daniel Manda, in carcere con l’accusa di tentato omicidio e stalking, ha incaricato un legale di fiducia per la sua difesa, l’avvocato Lorenzo Mele, che sabato scorso ha incontrato il suo assistito. E non è escluso che l’indagato possa farsi interrogare dal pubblico ministero. Il giorno dell’aggressione la vittima si stava recando al supermercato a fare la spesa. All’improvviso è spuntato il marito, già denunciato una volta, ne è nata una discussione che è degenerata. L’uomo, residente a Pedrengo con i due figli, si è scagliato sulla moglie impugnando un coltello e ha iniziato a colpirla con ferocia.

In aiuto della donna è accorso un artigiano di Pedrengo, che quella mattina stava andando al bar a bere un caffè. Ha visto la scena, ha fermato il suo furgoncino ed è corso verso il parcheggio del market. Oltre a lui sono intervenuti un militare dell’esercito (che ha rimediato una ferita all’orecchio) e un cliente del negozio.