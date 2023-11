Senzatetto trovato morto da un altro clochard. La polizia: "Decesso naturale"

Un senzatetto di 47 anni ieri mattina è stato trovato senza vita nel parco del laghetto di via Giotto, a Desenzano del Garda. Il corpo dell’uomo è stato notato da un altro clochard, con il quale spesso il 47enne trascorreva le giornate. È stato lui a dare l’allarme. Il numero unico per le emergenze 112 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’auto con medico a bordo. Agli operatori sanitari non è restato che constatare il decesso del 47enne, che a Desenzano era molto conosciuto poiché ne frequentava le strade ormai da molto tempo. L’ipotesi è quella che sia deceStato ha escluso il suicidio e l’omicidio.

Mi.Pr.