Selvino, c’era una bambina di 6 anni alla guida del bob che ha travolto una turista milanese 40enne

Selvino (Bergamo), 28 dicembre 2024 – È stata dimessa con una prognosi di dieci giorni la quarantenne di San Donato Milanese travolta venerdì pomeriggio 27 dicembre a Selvino da un bob. Alla "guida" c'era una bambina di sei anni, che stava giocando in quel momento con altri suoi coetanei nell'area allestita sulla vecchia pista da sci che scende dal monte Purito. Una bella giornata di sole e di neve, nello spazio giochi nel centro del paese della Val Seriana in questi giorni pieno di turisti, che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Per fortuna non è stato così: la 41enne centrata dal bob in plastica ha inizialmente perso i sensi ed è stata portata con l'elisoccorso al San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono tuttavia migliorate nelle ore successive, fino alla decisione di dimetterla oggi. Lesioni dunque guaribili in poco meno di due settimane.

Le indagini dei carabinieri

La bambina si trovava in quel momento assieme alla madre. Né la bimba, anche in ragione dell'età, né la madre si sarebbero rese conto di quel che stava succedendo... La famiglia, arrivata dalla provincia di Milano, stava trascorrendo qualche giorno di vacanza in Val Seriana. All'indagine, per ricostruire quel che era successo, hanno provveduto i carabinieri della Compagnia di Clusone coordinati dal comandante Maurizio Guadalupi.

L’inchiesta

Sul fronte giudiziario della vicenda, dopo le comunicazioni e il rapporto inviati alla Procura di Bergamo come da prassi da parte dei militari dell'Arma, bisognerà ora attendere l'eventuale denuncia da parte della vittima. Evidentemente ci sarà poi un capitolo per così dire "civile" che dovrà quantificare i danni e quindi il risarcimento per la sandonatese. Nell'area giochi dove si è verificato l'incidente sono messi ben in evidenza, su appositi cartelli, i divieti di utilizzo di bob e slittini.