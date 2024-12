Selvino, caccia al baby pirata in bob che ha travolto una donna e poi è fuggito. Ecco cosa è successo

SELVINO (Bergamo), 289 dicembre 2024 – È stata investita colpita in pieno da un bob con a bordo un bambino. È successo a Selvino. Una 41enne che si trovava nella località sciistica bergamasca è finita in ospedale. L’incidente è accaduto ieri nel primo pomeriggio, intorno alle 15. Secondo una prima ricostruzione la 41enne residente nel Milanese, si trovava in un’area ludica non organizzata e utilizzata dai ragazzi come pista di discesa per bob e slittino.

L’incidente è avvenuto nella pista che si trova accanto a Campo scuola sci dedicato ai bambini nel centro di Selvino: si tratta della vecchia pista da sci che scende dal monte Purito e arriva nel centro del paese. La donna, urtata dal bambino con il bob, è caduta a terra e ha battuto la testa in modo molto violento, perdendo momentaneamente i sensi. Grande lo spavento per chi si trovava lì in quel momento e che ha allertato i soccorsi. In pochi minuti la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’automedica e l’ambulanza con il personale sanitario per le prime cure, in attesa dell’elisoccorso che successivamente ha trasferito la donna all’ospedale San Raffaele di Milano con l’elisoccorso in codice giallo.

Il bambino che era a bordo del bob, nel frattempo, si è allontanato dalla zona: al momento non è stato ancora rintracciato e stanno indagando i carabinieri di Selvino per identificarlo e cercare anche la sua famiglia al fine di chiarire l’episodio. Le condizioni della donna, fortunatamente, non sarebbero gravi.