Seduzione e dipendenza affettiva. Percorso per migliaia di studenti

Entrare nelle scuole superiori per parlare ai ragazzi di “Seduzione e dipendenza affettiva“. Due concetti al centro del ciclo di iniziative, organizzate dall’associazione Penta di Mariano Comense, partite con una diretta streaming nell’Istituto Jean Monnet di Mariano, al quale hanno partecipato, in collegamento, 1500 studenti e insegnanti delle classi quarte e quinte di sette scuole superiori del territorio comasco, varesino e di Monza e Brianza. È un percorso formativo per la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Il tema individuato dall’Associazione Penta è stato al centro di un sondaggio proposto agli studenti, a cui hanno risposto in 520. Un momento ritenuto di particolare importanza, da cui sono emersi diversi aspetti importanti riguardo ai concetti di “dipendenza affettiva e seduzione“ e la differenza tra affetti sani e deviati. Le iniziative dell’Associazione proseguono fino a dicembre, con un appuntamento venerdì 24 alle 21 all’Arci Mirabello, dove è prevista la presentazione del libro “Più o meno tutto bene“, con Sara Vidè e la presidente dell’associazione, Rosaria Battaglia. Sabato 25 novembre alle 10, in piazza Roma a Mariano Comense, è previsto un flash mob, mentre a Villa Sormani in via Palestro 2, alle 17.30, la presentazione del libro “Il web che odia le donne“, con Rossella Dolce. Sempre a Villa Sormani, mercoledì 29 alle 20.30, ancora incontro con Sara Vidè, mentre venerdì 1° dicembre alle 20 è previsto l’incontro per fare il punto su “Lavoro, leggi e normative per donne vittime di violenza“, seguito alle 21 dal momento teatrale “Quando il mio principe si trasformò in rospo“. Infine sabato 2 dicembre alle 15 “Donne speciali si raccontano“ e alle 17.30 “Toponomastica femminile“. Paola Pioppi