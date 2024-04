Scomparsa nel lago. I genitori sulla barca: "Tracce alla foce"

I tre cani giunti dalla Germania coi loro conduttori per cercare il corpo di Chiara Mercedes Lindl, la 20enne caduta nel Sebino a settembre mentre si trovava su una barca guidata da un’amica in stato di ebbrezza. Sul luogo delle ricerche, a cui partecipano molti gruppi di protezione civile, c’erano anche i genitori di Chiara. Al lavoro ci sono due labrador e un bracco tirolese. "Abbiamo una speranza – dicono i famigliari – abbiamo investito molto tempo e molti soldi per queste ricerche. Sembra che i cani si siano concentrati su alcuni punti". Procedono con il lavoro anche i Volontari del Garda. Domani il robot subacqueo rov sarà calato dove i cani hanno segnalato tracce di Chiara, nella zona della foce dell’Oglio.