Scivola nel bosco e batte la testa. I familiari lo trovano senza vita

A dare l’allarme sono stati i familiari che, non vedendolo rientrare a casa per pranzo, sono usciti a cercarlo e hanno fatto la terribile scoperta. Giuseppe Gallizioli, 85anni, di Riva di Solto, è morto dopo essere scivolato e caduto in un bosco non lontano dalla sua abitazione. Da una prima ricostruzione l’anziano era uscito da casa ieri mattina per poi rientrare per il pranzo. E i familiari non vedendolo rientrare hanno iniziato a cercarlo. Il pensionato è stato trovato a poche decine di metri di distanza, in fondo a una valletta, dove era caduto battendo la testa. Non si può escludere che all’origine della caduta ci possa essere stato un malore improvviso. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza e l’automedica, ma al personale sanitario non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione per i rilievi di legge. I funerali si svolgeranno domani alle 14,30 nella parrocchiale di Riva di Solto, partendo dall’abitazione in via Papa Giovanni XXIII, mentre questa sera alle 18,30 è in programma un veglia di preghiera.

F.D.