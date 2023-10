Scippi per strada e in stazione. Uno la fa franca, l’altro fermato

Uno scippatore in fuga e un altro denunciato. Una domenica di “strappi” tra Lecchese e Comasco, vittime due donne. La prima incursione a Cernusco Lombardone (Lecco), nel parcheggio di un ristorante che si affaccia sulla ex Statale 36. Vittima una ragazza di 26 anni di Casatenovo. Dopo aver mangiato insieme ad altre amiche stava per raggiungere la propria auto, quando uno sconosciuto l’ha assalita alle spalle e le ha strappato la borsetta: lei si è avvinghiata alla tracolla, ma lo scippatore l’ha strattonata in terra e ha continuato a tirare fino a quando la ventiseienne non ha mollato la presa. Il ladro è poi scappato in macchina. La giovane è stata accompagnata in ospedale al Pronto soccorso di Merate. In zona sono installate diverse telecamere, che però sarebbero puntate altrove e non avrebbero inquadrato né lo scippo né il borseggiatore in fuga.

In serata stessa sorte è toccata a una donna di 69 anni aggredita alla stazione ferroviaria di Caslino d’Erba (como). Un senza fissa dimora di 31 anni originario di Erba e domiciliato a Ponte Lambro, ha avvicinato la donna, residente a Cesano Maderno (Monza), e le ha strappato la borsa dal braccio. Allo scippo hanno assistito alcuni passanti che hanno chiamato il 112 e allo stesso tempo si sono messi all’inseguimento del trentunenne, bloccandolo dopo pochi metri, ancora con la borsetta tra le mani. I carabinieri di Asso, arrivati pochi attimi dopo, hanno portato in caserma lo scippatore, già noto alle forze di polizia, e lo hanno denunciato a piede libero per furto con strappo.D.D.S e Pa.Pi.