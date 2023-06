Schilpario, morto l’escursionista disperso: trovato dal soccorso alpino in fondo a un canalone

Schilpario (Bergamo) – È stato ritrovato senza vita nella serata di oggi, mercoledì 21 giugno, in fondo a un canalone l’escursionista 67enne di Fidenza scomparso da due giorni sulle montagne di Schilpario (Bergamo). Il corpo dell’uomo è stato individuato dai soccorritori nella zona della Valle del Vo, poco distante dal sentiero che sale verso il rifugio Tagliaferri.

Il luogo del ritrovamento dell'escursionista disperso

Le ricerche dell’escursionista erano partite nel pomeriggio di lunedì 19 giugno dopo la segnalazione dei familiari. Alle squadre di ricerche, coadiuvate anche dai droni, hanno partecipato i tecnici della Delegazione Orobica del Cnsas, i carabinieri di Vilminore, il Sagf, Soccorso alpino Guardia di finanza, i vigili del fuoco. Impegnata anche la squadra droni del Cnsas, giunta da Milano.

Per due giorni i tecnici ha perlustrato la zona, anche dall’alto con il supporto degli elicotteri della Finanza: alla fine il 67enne è stato individuato in un canale molto impervio. Il corpo senza dell’uomo è stato recuperato dai soccorritori, calatisi sul pendio in corda doppia.