Schilpario, scomparso in montagna escursionista di 67 anni

Bergamo, 21 giugno 2023 – Era uscito per un’escursione in montagna ma non è più rientrato. Sono in corso dalla scorsa notte nella zona di Schilpario, in valle di Scalve, le ricerche di un escursionista di 67 anni.

Le ricerche

In azione i tecnici del Soccorso alpino e la Guardia di finanza, che ha inviato nella zona anche un elicottero per la perlustrazione dall'alto della zona montana.

Nel frattempo le squadre territoriali a piedi stanno battendo i percorsi più probabili, in un territorio che si presenta molto impervio e impegnativo.

I precedenti

A fine maggio aveva perso la vita Antonio Fratus l’uomo di 57 anni di Palazzolo sull’Oglio: il suo corpo è stato trovato in uno dei dirupi che costeggiano il sentiero della Trentapassi Skyrace, la direttissima (e ripidissima) che porta dalla cima della montagna fino a Vello di Marone, direttamente in riva al lago e che normalmente è usata solo da camminatori esperti.

Qualche giorno prima sullo Stelvio era morto precipitando lungo un canalone sulla montagna,Toni Reinstadler, vice capo del soccorso alpino di Solda. Assieme al fratello Olaf, lo storico capo della stazione, si trovava nei pressi del passo per effettuare alcuni lavori di disgaggio di valanghe in vista della riapertura della famosa strada di montagna con i suoi 48 tornanti.