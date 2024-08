Schianto in moto. Trevigliese muore a 59 anni

Lo schianto mortale ieri nel primo pomeriggio a Mornico al Serio, nella Bassa, lungo la strada provinciale 98 Calciana, attorno alle 13.45, su una bretella esterna al paese. Un uomo di 59 anni, Enea Perego, di Treviglio, in sella a una moto di grossa cilindrata, ha perso la vita nello scontro con un’auto. È successo all’altezza della pensione per cavalli Souza di via Verdi, a Mornico al Serio. Secondo una prima ricostruzione un’auto stava uscendo dalla stradina che porta al maneggio, mentre la moto Ducati V45 della vittima viaggiava in direzione Palosco. In un istante lo scontro che non ha lasciato scampo al centauro. L’impatto è stato violentissimo tant’è che il motociclista è stato sbalzato dalla sella rovinando contro il guard-rail che delimita la carreggiata. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Scattato l’allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’automedica, l’ambulanza e nel frattempo è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero alzato in volo da Bergamo.

Quando i sanitari hanno raggiunto il luogo in cui si era verificato lo schianto per il centauro, purtroppo, non c’era più nulla da fare. La salma è stata composta nella camera mortuaria, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Treviglio e i colleghi della Polstrada di Bergamo che hanno avvertito il magistrato di turno. Ieri l’incidente a Mornico al Serio, mentre venerdì a Spinone al Lago una coppia di Ranzanico che viaggiava in moto è rimasta ferita in modo serio dopo aver tamponato un’autolungo la statale 43 sul lago di Endine.

Francesco Donadoni